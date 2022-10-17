В Крыму призвали россиян не публиковать видео обстрелов ВСУ

В Крыму призвали воздержаться от публикации мест обстрелов ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов призвал россиян воздержаться от публикации в сети фото и видео с последствиями обстрелов со стороны ВСУ.

- Нам следует проявлять максимальную бдительность и осмотрительность. Сейчас она в значительной степени выражается в соблюдении режима самоконтроля за своим поведением в соцсетях, - написал он в понедельник в своем telegram-канале.

Напомним, школы, детсады и колледжи Керчи эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании 17 октября. Также стало известно о том, что подобные сообщения утром получили все суды полуострова. После проверки правоохранителей Керченский городской суд и ряд других начали возвращаться к работе.

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