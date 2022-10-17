ПСБ открыл 150-й офис на новых территориях

Фото: ПСБ

ПСБ - первый российский банк, запустивший комплексное обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, открыл 150-й офис на территории этих регионов.

За короткий срок ПСБ развернул широкую сеть присутствия: более чем 150 точек продаж, включая новые офисы, также открытые сегодня, предоставляют надежное и бесперебойное обслуживание в 72 населенных пунктах, обеспечивая жителям и бизнесу доступ к развитой финансовой инфраструктуре системно значимой кредитной организации и оказывая содействие социально-экономическому развитию регионов.

Среди услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, - открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов и пр., а также удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж на территории регионов.

ПСБ продолжит и дальше расширять сеть отделений на территории регионов и поэтапно дополнит набор предоставляемых населению и бизнесу продуктов и услуг.