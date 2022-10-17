Два жителя Крыма выиграли в лотерею по 10 миллионов рублей

Фото: пресс-служба «Столото».

В минувшие выходные сразу двое крымчан выиграли суперпризы в лотереях от «Столото».

– В государственных лотереях «Рапидо» и «Золотая подкова» были разыграны суперпризы: 9 938 889 рублей и 10 495 412 рублей. В обоих случаях удача оказалась на стороне участников лотерей бренда «Столото» из Республики Крым, – сообщили в пресс-службе «Столото».

Победили пока не обращались за выигрышами. Вероятно, они пока не подозревают о своем сказочном везении. Известно лишь, что победитель лотереи «Рапидо» купил билет сразу на десять тиражей подряд.

– Он потратил 3 000 рублей, а выиграл 9 938 889 рублей. Счастливым для жителя Крыма оказался 258226-й тираж. По правилам государственной лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации, – говорится в сообщении.

К победе везунчика привели числа 2, 18, 16, 13, 10, 7, 5, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 2 — во втором.

Второй победитель купил всего один билет за 100 рублей на 372-й тираж «Золотой подковы». По правилам этой лотереи, обладателем суперприза становится участник, в чьем билете на пятом ходу все пять чисел верхней горизонтальной строки верхнего игрового поля совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона.

– В ходе розыгрыша он выиграл суперприз — 10 495 412 рублей, а также приз первого тура в размере 150 000 рублей. Таким образом, общая сумма выигрыша по билету составила 10 645 412 рублей, – рассказали в «Столото».

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