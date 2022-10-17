Суды Крыма остановили работу из-за сообщений о минировании 17 октября

После каждого тревожного сообщения на место отправляются правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 17 октября все суды Крыма получили сообщения о минировании, сотрудников эвакуировали.

- Работа судов была вновь приостановлена, сотрудников эвакуировали, поступившая информация подвергнута правоохранителями тщательной проверке на местах. Доступ на территорию и в здания судов был ограничен, - приводит Крымская газета сообщение Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Позже КП-Крым сообщили, что некоторые суды вновь приступили к работе. Угрозы не было обнаружено.

Напомним, аналогичные письма сегодня утром также получили в детсадах, школах и колледжах Керчи.

В то же время, по словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, все школы республики находятся под контролем правоохранительных органов. Переводить обучающихся на удаленку не планируют.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50