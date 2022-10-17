51-летний водитель мопеда попал в больницу после столкновения с легковушкой в Джанкойском районе

Фото: пресс-служба УМВД России по РК

16 октября в Джанкойском районе Крыма произошла дорожная авария. Как сообщает пресс-служба УМВД России по РК, столкнулись мопед и легковушка.

– По предварительным данным, в 09 часов 30 минут на автодороге Азовское – Стефановка 51-летний водитель мопеда Мотоленд ZS-A, двигаясь со стороны пгт Азовское в сторону села Стефановка, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Киа Оптима, в результате чего допустил с ним столкновение, – сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УМВД России по РК

Водитель мопеда доставлен в больницу с телесными повреждениями. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Граждан, ставшими свидетелями этого ДТП, просят сообщить об этом в полицию по телефону +7 (36564) 7-71-50.

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