Модернизацию подстанции «Восточная» в Крыму планируют завершить в первом квартале 2023 года

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В Симферополе продолжается реконструкция электроподстанции «Восточная». Как сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго», полностью завершить модернизацию планируется в первом квартале 2023 года.

– Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией приступили ко второму этапу реконструкции подстанции 110 кВ Восточная. Мощности энергообъекта возрастут до 80 МВА, – говорится в сообщении.

В рамках первого этапа реконструкции два трансформатора мощностью 25 МВА (мегавольтампер) заменили на трансформаторы мощностью 40 МВА. Также было построено открытое распределительное устройство 110 кВ, установлены элегазовые выключатели.

В начале октября в рамках второго этапа на территории подстанции построили новое ОРУ 35 кВ. В настоящее время ведется подготовка к установке современного закрытого распределительного устройства 10 кВ.

Напомним, помимо жилых микрорайонов, потребителями «Восточной» являются Симферопольская центральная районная клиническая больница, коммунальные объекты, школы, детские сады и другие социально значимые объекты.

Отмечается, что техническое перевооружение подстанции «Восточная» обеспечит возможность подключения новых объектов, а также «значительно повысит качество и надежность энергоснабжения 42 тыс. потребителей в Симферополе».

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