Аэропорт « Симферополя» получит деньги на компенсацию операционных расходов

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Аэропорты юга и центра России, в том числе аэропорт ‎Симферополя, получат еще более двух миллиардов рублей на компенсацию операционных расходов.

- Важно и дальше обеспечивать транспортную связанность населенных пунктов, куда были ограничены полеты, одновременно расширяя альтернативные виды транспорта, чтобы люди могли добраться до места назначения, а бизнес не испытывал логистических затруднений, - цитирует «Крым 24» председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Напомним, воздушный порт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля этого года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали - в последний раз до 14 октября. Кроме того, недавно был введен «желтый» уровень террористической опасности в Керчи и Ленинском районе. Он продлится до 23 октября.

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