В Крыму разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

16 октября на улице Морозова в поселке Приморский под Феодосией водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Крым.

– По предварительным данным, около 20 часов 45 минут неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно Рено Мастер темно-зеленого цвета) допустил наезд на пешехода 1986 года рождения, после чего место ДТП покинул, – говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии был найден корпус правого зеркала заднего вида Renault Master.

Пешехода доставили в больницу с травмами. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Тех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят сообщить по телефону дежурной части УГИБДД МВД по РК (3652) 668-700 или 102.

Напомним, накануне в Джанкойском районе Крыма столкнулись мопед и легковушка. Водитель мопеда получил травмы.

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