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Происшествия18 октября 2022 5:12

В Крыму ищут 34-летнего жителя Бахчисарайского района

Арташес Николаян пропал 10 октября 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Арташес Николаян. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Арташес Николаян. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети ориентировку на молодого мужчину из Бахчисарайского района.

- Пропал Николаян Арташес Рафаилович, 34 года (1988 года рождения) село Глубокий Яр, Бахчисарайский район, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Крымчанин исчез из поля зрения близких неделю тому назад - с 10 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, черные волосы и голубые глаза.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50