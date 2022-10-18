В Крыму ищут 34-летнего жителя Бахчисарайского района

Арташес Николаян. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в соцсети ориентировку на молодого мужчину из Бахчисарайского района.

- Пропал Николаян Арташес Рафаилович, 34 года (1988 года рождения) село Глубокий Яр, Бахчисарайский район, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Крымчанин исчез из поля зрения близких неделю тому назад - с 10 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, черные волосы и голубые глаза.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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