Порядка 40 улиц Симферополя останутся без воды в ночь на 19 октября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды 18 октября из-за ремонтных работ, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма»‎.

Так, до 17.00 краны будут сухими на улицах М. Залки, Суходольная (частично), Киевская (частично) и Гурзуфская (частично).

До 12.00 водоснабжение будет ограничено в переулке Багажный, а также на прилегающих улицах.

До 14.00 воды не будет по адресам: пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское (частично), село Белоглинка (ЖК «‎Грэсовский» - улица Парковая, улица Заповедная), село Совхозное (частично), село Укромное (частично).

Кроме того, с 23.00 часов 18 октября до 19.00 часов 19 октября в связи с дорожным ремонтом будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Козлова, улица Караимская, переулок Козлова, улица Краснознаменная, улица Футболистов, улица К. Цеткин, улица Училищная, улица Генерала Яременко, улица Курцовская, улица Красноармейская, улица Крылова, улица Турецкая, улица С.-Ценского, улица Нижнегоспитальная, улица Таврическая, улица Белогорская, улица Пограничников, улица Миронова, улица Малофонтанная, улица Крымская, улица Чехова, переулок Трудовой, улица Петровская, улица 8 Марта, улица Артиллерийская.

То же самое касается таких адресов: улица Перевальная, переулок Братский, улица Братская, улица Жидкова, улица Старозенитная, улица Ангарская, улица Полигонная, улица Интернациональная, улица Инге, переулок Крылова, переулок Крайний, переулок Каменный, улица Ефремова, переулок Керченский, улица Севастопольская (частично), улица Самокиша (частично), переулок Кирова (частично), улица Батурина (частично), улица Крымская, улица Студенческая, улица Воровского, улица Ленина, улица Шмидта. Ранее сообщалось, что потери воды в Симферополе снизились на 35 тысяч кубов в сутки благодаря замене сетей. Достичь снижения потерь отчасти удалось и благодаря регулировке системы водоснабжения.

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