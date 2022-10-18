В Симферопольском районе 18 октября начался отопительный сезон

В Крыму постепенно начинают подавать тепло в объекты социальной сферы и жилищного фонда Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Симферопольском районе стартовал отопительный сезон 18 октября, сообщил глава местной администрации Денис Кратюк.

- В связи с понижением температурного режима в помещениях объектов социальной сферы и жилищного фонда, а также понижением среднесуточной температуры наружного воздуха было принято решение начать отопительный сезон, - написал он в своем telegram-канале.

На случай возникновения аварийных ситуаций предприятиям, оказывающим услуги ЖКХ, было поручено привести работу аварийных бригад к повышенной готовности.

Напомним, в школы и больницы Симферополя тепло начала подавать еще вчера, 17 октября. Включить отопление в многоквартирных домах намерены 19 октября.

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