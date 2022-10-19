В Керченском проливе зафиксировали 10 случаев загрязнения нефтью за сентябрь 2022

Чистоту воды в Керченском проливе контролируют на трех специальных станциях. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о загрязнении морских вод в сентябре.

- В районе Ялтинского залива превышений ПДК загрязняющих веществ не наблюдалось. В районе Керченского пролива 10 случаев превышения ПДК по нефтепродуктам, - такая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Нужно отметить, что специалисты следят за чистотой вод Крымского побережья Черного и Азовского морей на четырех станциях, три из которых находятся в Керченском проливе и одна в Ялтинском заливе.

Кстати, крымские эксперты оценивают качество морских вод по 15 показателям, среди которых содержание фенолов, хлорорганических пестицидов и соленость.

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