Подведены промежуточные итоги развития Республики Крым в 2022 году

Несмотря на серьезные сложности, ситуация в целом позитивная
Фото: Архив "КП"
В условиях непростой экономической ситуации, промежуточные итоги развития Крымского полуострова показывают положительную динамику.
- Подведены промежуточные итоги развития Республики Крым в текущем году. Несмотря на серьезные сложности, ситуация в целом позитивная, - цитирует Крымская газета главу республики Сергея Аксенова.
По его словам, в сфере промышленности объем отгруженных за минувшие восемь месяцев товаров собственного производства достиг 137 миллиардов рублей, что на 7,3 % выше прошлогоднего показателя.
Также наблюдается положительная динамика в строительстве: объем выполненных строительных работ с января по август достиг показателей, которые почти на 40% превышают прошлогодние.
Кроме того, В Крыму за девять месяцев заключили инвестпроекты на 65,5 миллиарда рублей В планах создать более 14 тысяч рабочих мест.
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