Подведены промежуточные итоги развития Республики Крым в 2022 году

Несмотря на серьезные сложности, ситуация в целом позитивная Фото: Архив "КП"

В условиях непростой экономической ситуации, промежуточные итоги развития Крымского полуострова показывают положительную динамику.

- Подведены промежуточные итоги развития Республики Крым в текущем году. Несмотря на серьезные сложности, ситуация в целом позитивная, - цитирует Крымская газета главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, в сфере промышленности объем отгруженных за минувшие восемь месяцев товаров собственного производства достиг 137 миллиардов рублей, что на 7,3 % выше прошлогоднего показателя.

Также наблюдается положительная динамика в строительстве: объем выполненных строительных работ с января по август достиг показателей, которые почти на 40% превышают прошлогодние.

Кроме того, В Крыму за девять месяцев заключили инвестпроекты на 65,5 миллиарда рублей В планах создать более 14 тысяч рабочих мест.

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