В Крыму осудят водителя снегоуборочной машины, по вине которого пострадал человек

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

В Белгородском районе будут судить 57-летнего водителя, по вине которого пассажир автобуса получил тяжкие травмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

29 января этого года обвиняемый, находясь за рулем снегоуборочной машины, выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, движущимся по автодороге «Белогорск-Нижнегорский».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автобуса получил множественные травмы и был госпитализирован, - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии. ДТП произошло под Феодосией.

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