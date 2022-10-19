В Крыму любой желающий может стать полицейским: в Феодосии ищут актеров для телесериала «БиМ 2»

В телесериале играют не только профессиональные актеры, но и любители. Фото: Дана Майская/VK

В Феодосии и ее окрестностях продолжается работа над телесериал «БиМ 2», где одну из главных ролей играет огромный пес Фунтик, настоящая кличка – Форвард. Шанс стать звездой телеэкрана есть у каждого, кто отдыхает в Крыму или живет, потому что для съемок постоянно требуются актеры массовых сцен.

Фото: скрин страницы Дана Майская/VK

- На 19 октября нужны: полиция – 2, журналисты – 5, операторы – 3, медики – 2 и зрители - 30 человек. Съемка в Феодосии! – такой пост появился в соцсети.

Краткое содержание 20-серийного фильма: следователь Макар Климов (актер Денис Никифоров) и его верная собака кличке Бим «сосланы» из Москвы в глубинку за некую провинность перед большим чином с Петровки, 38.

Жизнь в приморском городе полна криминала, поэтому тандему «человек и собака» приходиться разоблачать торговцев и контрабандистов наркотиками.

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