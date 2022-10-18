В Крыму спасатели ликвидировали разлив ГСМ после опрокидывания легковушки

Фото: МЧС по РК
Поздно вечером 17 октября в поселке Щебетовка под Судаком опрокинулся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.
– В 21:01 в службу спасения поступило сообщение о том, что на в пгт Щебетовка произошло дорожно – транспортное происшествие. <…> По прибытии было установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, – сообщили в ведомстве.
Фото: МЧС по РК
Фото: МЧС по РК
ДТП привело к разливу горюче-смазочных материалов. Спасатели ликвидировали последствия. Обошлось без пострадавших.
Причины происшествия выясняются.
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