Глава Крыма Аксенов назначил нового министра сельского хозяйства

Глава Крыма назначил нового министра сельского хозяйства республики Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил Андрея Савчука на должность министра сельского хозяйства региона. Соответствующий указ опубликован на официальном портале регионального правительства.

- Назначить Савчука Андрея Владимировича на государственную должность Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - сказано в тексте документа.

Андрей Савчук был принят на работу с испытательным сроком в три месяца.

Напомним, предыдущий министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль ушел в отставку этим летом. Войдя в должность в конце мая этого года, он пробыл на посту чуть более двух месяцев.

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