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Общество18 октября 2022 23:48

Погода на 19 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 октября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму среда пройдет без дождей.

В Крыму среда пройдет без дождей.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность, которая действует практически на всей территории полуострова.

- Сохранится сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 8-13 м/с., температура воздуха 19...21°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 18…20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +15…+20°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +11…19°, западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Керчи +15 …+18°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +13 …+20°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +13…+17, северо-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +9…+20°, скорость северо-восточного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +11 …+17°, скорость западного ветра 1-8 м/с. Ясно.

Вода в Черном море всего +15 …+19°.

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