Погода на 19 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градусов

В Крыму среда пройдет без дождей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность, которая действует практически на всей территории полуострова.
- Сохранится сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 8-13 м/с., температура воздуха 19...21°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 18…20°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +15…+20°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +11…19°, западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Керчи +15 …+18°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +13 …+20°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +13…+17, северо-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +9…+20°, скорость северо-восточного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +11 …+17°, скорость западного ветра 1-8 м/с. Ясно.
Вода в Черном море всего +15 …+19°.
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