Пьяный крымчанин зарезал своего знакомого и получил девять лет колонии

Виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму осудили 53-летнего местного жителя за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

- В середине мая 2022 года, находясь в квартире по месту своего жительства, подсудимый и его сожительница в течение дня распивали спиртные напитки. Позже к ним присоединился приятель подсудимого, с которым они были знакомы более 35 лет, - говорится в сообщении.

Биже к вечеру уже в прилично выпившей компании завязался конфликт. Подсудимый схватил кухонный нож и ударил им собутыльника в грудь. Пострадавший скончался на месте.

В суде мужчина признал вину частично. Его приговорили к девяти годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на шесть лет колонии осудили жителя Евпатории, по вине которого погибла его сожительница. Также с него взыскан один миллион рублей в качестве моральной компенсации в пользу пострадавшей стороны.

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