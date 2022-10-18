Прокуратура проверит действия органов опеки по защите прав 11-месячной девочки, которую собираются изъять из приемной семьи

В приемную семью Лиза попала после месяца пребывания в детском доме. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Прокуратура Крыма организовала проверку после публикаций о попытке изъять из приемной семьи в Симферополе 11-месячную девочку. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства, прокуратура даст оценку действиям органов опеки и примет меры реагирования, если на то будут основания.

- В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны органов систему профилактики, а также опеки и попечительства в части принятия необходимых мер, направленных на защиту прав 11-месячной девочки, - сообщили в прокуратуре РК.

Напомним, в Крыму не утихает скандал вокруг опеки 11-месячной Лизы, которую отправили на удочерение после смерти матери. В свидетельстве о рождении у девочки отсутствовала информация об отце, а сам он заявил о правах на ребенка, когда Лиза уже находилась у опекунов.

Сейчас приемная семья Никулиных пытается добиться решения об отмене постановления суда, согласно которому девочка должна быть передана биологическому отцу. Мужчина, по информации опекунов, злоупотребляет алкоголем и может представлять опасность для ребенка. Сам он утверждает, что бросит пить, когда заберет дочь.

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