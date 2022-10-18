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Общество18 октября 2022 13:51

Минимущество Крыма передаст Алуште 0,8 Га земли под станцию сортировки мусора

Решение согласовано на заседании Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК
Дмитрий Коренев
Минимущества Крыма передаст Алуште участок для размещения станции сортировки и перегрузки твердых бытовых отходов

Минимущества Крыма передаст Алуште участок для размещения станции сортировки и перегрузки твердых бытовых отходов

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Минимущества Крыма передаст в муниципальную собственность Алушты участок для размещения станции сортировки и перегрузки твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующее решение согласовано на заседании Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК.

– Площадь передаваемого участка более 8 000 кв. м, – говорится в сообщении.

Категория передаваемых земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Алушты, участок расположен в производственной и коммунально-складской зоне.

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