В Ялте при поножовщине в общежитии пострадал мужчина

Один из постояльцев общежития, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, взялся за нож и стал угрожать расправой другому постояльцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, устроившего поножовщину в одном из общежитий города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Наряд вневедомственной охраны, находясь вечером на маршруте патрулирования в городе Ялте, получил информацию от дежурного пульта централизованного наблюдения о том, что в общежитии, расположенном на улице Мира, сработала кнопка тревожной сигнализации, – говорится в сообщении.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что один из постояльцев общежития, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, взялся за нож и стал угрожать расправой другому постояльцу. В ходе конфликта он нанес оборонявшемуся мужчине ножевые ранения обеих рук.

Дебошира – ранее судимого жителя Джанкойского района – задержали и передали сотрудникам следственно-оперативной группы территориального отдела МВД. Мотивы его поступка выясняют полицейские.

Потерпевшему была оказана первая доврачебная помощь.

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