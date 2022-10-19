Фото: "Крым 24"

В Симферополе коммунальщики делают печи-буржуйки для военных.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на сотрудников одного из городских МУПов, всего коммунальщики планируют передать российским военным 15 компактных печей-буржуек для обогрева и приготовления пищи.

Ранее сообщалось, что чиновники отправили около шесть тонн гуманитарной помощи мобилизованным крымчанам. Сейчас призванные жители республики находятся в Севастополе.

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