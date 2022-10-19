Советник главы республики сообщил о сбитом над Крымом беспилотнике

На территории Крыма и Севастополя действует "желтый" уровень террористической опасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о сбитых над полуостровом беспилотниках.

- В Крыму и Севастополе снова сбиты беспилотники. Отработало ПВО. Небо полуострова под защитой, - написал Крючков в своем telegam-канале.

Сегодня утром, 19 октября, над Севастополе сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Обломки БПЛА приземлились на жилой дом. Также пользователи соцсетей сообщают о сбитом утром беспилотнике в Симферопольском районе.

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