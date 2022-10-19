Через Керченскую переправу 18-19 октября перевезено 870 пассажиров

На данный момент продолжают функционировать четыре парома Фото: Дмитрий СТЕШИН

18-19 октября паромами на Керченской переправе перевезено 870 пассажиров и 756 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Республики Крым.

- В очереди с крымской стороны ожидают примерно 156 транспортных средств. Для осуществления перевозок установилась благоприятная погода, - говорится в сообщении.

Как и ранее, продолжают функционировать четыре парома: малотоннажные «Ейск», «Керченский-2»; большегрузы «Мария» и «Лаврентий».

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту теперь могут проезжать грузовые машины до 40 тонн. Очередей при проезде легковых автомобилей нет.

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