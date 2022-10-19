Жителю Сак грозит до двух лет за кражу 22 сигнальных фонарей со строящейся трассы

Когда в доме мужчины нашли часть похищенных фонарей, ему пришлось признать вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе задержан подозреваемый в краже 22 сигнальных фонарей со строящейся автотрассы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– Сумма причиненного ущерба составила 17 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска собрали достаточно доказательств и установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 57-летний житель города Саки, – говорится в сообщении.

После того как при обыске в доме мужчины нашли часть похищенных фонарей, ему пришлось признать вину. Остальные фонари он успел продать, деньги потратил «на собственные нужды».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое мужчин украли из магазина в Симферополе полтора килограмма красной икры. Пока продавец был занят своими делами, двое мужчин стащили несколько баночек деликатеса.

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