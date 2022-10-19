В Севастополе 17-летний парень украл из тира пять автоматов на 40 тысяч рублей

Парню, обокравшему два тира, может грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Севастополе оперативники задержали 17-летнего парня, который украл из стрелковых тиров пять страйкбольных автоматов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.

- Злоумышленник в ночное время путем повреждения брезентового корпуса поочередно проник в два стрелковых тира, откуда похитил пять страйкбольных автоматов общей стоимостью 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Как оказалось, парень уже имеет судимость. В этот раз ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее КП-Крым писала, что двое мужчин украли из магазина в Симферополе полтора килограмма красной икры. Каждому теперь грозит пять лет колонии.

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