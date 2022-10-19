Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2022 9:27

В Севастополе 17-летний парень украл из тира пять автоматов на 40 тысяч рублей

В Севастополе задержали парня, укравшего пять страйкбольных автоматов
Екатерина НАЗАРОВА
Парню, обокравшему два тира, может грозит до пяти лет лишения свободы

Парню, обокравшему два тира, может грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Севастополе оперативники задержали 17-летнего парня, который украл из стрелковых тиров пять страйкбольных автоматов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.

- Злоумышленник в ночное время путем повреждения брезентового корпуса поочередно проник в два стрелковых тира, откуда похитил пять страйкбольных автоматов общей стоимостью 40 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Как оказалось, парень уже имеет судимость. В этот раз ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее КП-Крым писала, что двое мужчин украли из магазина в Симферополе полтора килограмма красной икры. Каждому теперь грозит пять лет колонии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50