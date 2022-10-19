Стартовал прием заявок на многожанровый фестиваль-конкурс «Mriya Дебют»

Фото: Mriya Resort & SPA

С 11 октября по 14 ноября проходит прием заявок на участие в многожанровом фестивале-конкурсе «Mriya Дебют». Участники могут подать заявки в номинациях: «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореографическое искусство». Сам фестиваль пройдет 26-27 ноября на территории курорта Mriya Resort & SPA, где жюри выберут победителей. Обладателю главной награды – «Супер Гран-при» выплачивается денежный приз, диплом, кубок победителя.

Курорт Mriya Resort & SPA и тематический парк «Дримвуд» при поддержке министерства культуры Республики Крым и Министерства образования республики Крым организовали фестиваль-конкурс «Mriya Дебют». Основной задачей конкурса является поддержка новых талантов, обмен опытом и формирование базы участников для продвижения их во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Для участия в конкурсе необходимо до 14 ноября заполнить и отправить анкету-заявку и видео материалы конкурсного номера на электронную почту организаторов. Участники могут направить готовые видеоматериалы, которые были записаны на других ранее проводимых конкурсах и мероприятиях, а так же сделаны на сцене, в репетиционных залах, в студиях звукозаписи, в домашних условиях, на природе.

В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и солисты в возрасте от 3-х лет и старше. Участники будут разделены на возрастные группы: от 3 до 7 лет; от 8 до 14 лет; от 15 до 20 лет; от 21 и старше. В номинации «Хореографическое искусство» можно представить классический танец, бальный танец, эстрадный танец, спортивный танец, танцевальное шоу, народный танец и другие направления. В номинации «Вокальное искусство» участники покажут навыки в академическом, народном, джазовом, эстрадном вокале. Для тех, кто умеет играть на рояле, струнно-смычковых, духовых, ударных инструментах выделена номинация «Музыкально-инструментальное искусство».

Оценивать работы участников будет жюри во время фестиваля 26-27 ноября на территории тематического парка «Дримвуд». Жюри определяет Дипломантов, Лауреатов I, II, III степени во всех номинациях и возрастных группах. Также в каждой из трех номинаций будет выбран обладатель «Гран-При». По итогу дня среди победителей в категории «Гран-при» избирается призер в категории «Супер Гран-при», который получит денежный приз в размере 30.000 рублей, диплом и кубок победителя. Все участники конкурса получат памятные дипломы.

В день проведения фестиваля участникам конкурса и их сопровождающим предоставляется бесплатный вход в тематический парк «Дримвуд», скидка 50% на входные билеты и экскурсии в Японском саду «Шесть чувств» и WINEPARK, также действует специальное предложение на проживание в отеле Mriya Resort & SPA с 25 по 28 ноября и в отеле Александрия 26-27 ноября.

Подробная информация и правила проведения на сайте организатора.