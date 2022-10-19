В итальянском ресторане состоится гастрономический ужин с сыроваром

Фото: Mriya Resort & SPA

22 октября в итальянском ресторане L'Olivo на территории курорта Mriya Resort & SPA состоится гастроужин с сыроваром «Сырное дело». В программу мероприятия входит: welcome-drink, 6 курсов блюд, мастер-класс по приготовлению сыра и музыкальное сопровождение.

L'Olivo – ресторан итальянской кухни в авторском исполнении, где уважают традиции и создают новую историю национальных рецептов. Шеф-повар ресторана Егор Курдицкий прошел стажировку в Италии на острове Искья, неподалеку от Неаполя, долгое время работал со знаменитым сицилийским шеф-поваром Джузеппе Приоло в одном из флагманских ресторанов Ginza Project — Francesco.

Сыр — это важная часть итальянской культуры, поэтому шеф-повар ресторана L'Olivo и главный сыровар WINEPARK подготовили гастроужин «Сырное дело». Егор Курдицкий составил меню из 6 блюд, которое раскрывает данную тему: антипасти, капрезе с моцареллой, вяленая свекла с сыром страчателла, буратта с сезонными фруктами и соусом с манго, орзо с тартаром из говядины и черным трюфелем, сорбет из рукколы с яблоком, торт рикотта с грушей.

Главный сыровар WINEPARK Дмитрия Кочевной проведет для гостей мастер-класс по приготовлению сыра, расскажет про особенности сыроварни на территории Центра винного туризма WINEPARK, поделится секретами приготовления сыров. Под предводительством Дмитрия сыры WINEPARK удостоились высоких наград в конкурсе «Лучший сыр России».

*Посещение мероприятия доступно для гостей курорта и всех жителей Крыма. Бронирование по телефону: 8 800 550 53 98