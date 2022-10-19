В Симферопольском районе на приусадебном участке обнаружили зараженный вредителем виноград

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

На одном из приусадебных участков в селе Журавлевка Симферопольского района выявили виноград, зараженный насекомым-вредителем - филлоксерой. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

– Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора выехали на обследование в селе Журавлевка Симферопольского района по обращению гражданина, сообщившего о подозрении на заражение винограда, произрастающего на приусадебном участке. В ходе проведения выездного обследования выявлен карантинный объект – филлоксера винограда, – говорится в сообщении

В соответствии с федеральным законом «О карантине растений» на территории произрастания была установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим.

Собственнику запрещены вывоз и реализация посадочного материала за пределы очага. Он должен спилить зараженный куст до 2-3 см над землей и провести химическую обработку разрешенными пестицидами, а если такой возможности нет, то выкорчевать и сжечь зараженные растения. После этого обязательно нужно обработать сельхозинструмент дезинфицирующими средствами.

– Сотрудники Управления обязаны постоянно мониторить ситуацию в зоне очага карантинного объекта, – подчеркнули в ведомстве.

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