С начала года в Крыму умерло в два раза больше людей, чем родилось

В Крыму смертность превысила рождаемость в два раза Фото: Александр Подгорчук

С начала года в Республике Крым умерло в два раза больше людей, чем родилось.

Как передают «Вести Крым» со ссылкой на Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю, с января по июль текущего года на полуострове появились на свет 9 тысяч 308 малышей. За этот же период ушло из жизни почти в два раза больше - 17 тысяч 249 человек.

В то же время естественная убыль населения снизилась, если сравнивать с тем периодом прошлого года на 679 человека (7,9%). За первое полугодие уменьшилось как число родившихся, так и число умерших - на 9,2 и 8,6% соответственно.

Ранее КП-Крым писала, что за полгода в Крыму с помощью ЭКО появились на свет 172 ребенка. В регионе заявлены шесть медицинских клиник по лечению бесплодия таким методом.

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