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Общество19 октября 2022 12:17

С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались около 15,5 тысяч пассажиров

В обе стороны перевезено почти 6 тысяч транспортных средств
Дмитрий Коренев
С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли около 15,5 тысяч человек и почти 6 тысяч транспортных средств

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли около 15,5 тысяч человек и почти 6 тысяч транспортных средств

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы ночью 9 октября через пролив перевезли около 15,5 тысяч человек и почти 6 тысяч транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 19 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 15 427 пассажиров и 5 905 единиц автотранспорта, – говорится в сообщении.

За этот период четыре автомобильно-пассажирских парома совершили 154 круговых рейса. Напомним, сегодня к ним должно присоединиться еще одно судно - «Композитор Эльза Ибрагимова».

Напомним, грузовики до 40 тонн могут проехать по Крымскому мосту. Очередей при проезде легковых автомобилей нет. Также недавно по мосту было возобновлено автобусное движение.

Ранее сообщалось, что после теракта на Крымском мосту сроки завершения строек на полуострове могут быть сдвинуты.

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