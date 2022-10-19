Житель Евпатории до смерти избил сожительницу в ходе ссоры

В Евпатории перед судом предстал местный житель, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, повлекшем ее смерть
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Евпатории перед судом предстал местный житель, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, повлекшем ее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
– Установлено, что подсудимый в ходе конфликта с сожительницей нанес ей не менее трех ударов в область живота и грудной клетки. Женщина за медицинской помощью не обращалась, спустя два дня от полученных травм скончалась, – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить матери погибшей моральный вред в размере 1 млн рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Житель Евпатории расчленил жену и выбросил останки в мусорные контейнеры
Суд приговорил убийцу к восьми годам колонии строгого режима (подробнее)