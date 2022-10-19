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Общество19 октября 2022 12:56

Двенадцать улиц Симферополя до вечера остались без воды 19 октября

Произошла авария на водных сетях
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды 19 октября. В районе 7-й городской больницы произошла авария.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на ГУП РК «Вода Крыма», до 22.00 водоснабжение будет ограничено на улицах: 1-й Конной Армии, 60 Лет Октября, Адалет, Кантар, Аральская, Сенная, Табачная, Аянская, Залесская, Днепровская, Красных Зорь и Дружбы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 19 октября свет отключат на 20 улицах. В столице Республики Крымаремонтируют электросети.

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