Двенадцать улиц Симферополя до вечера остались без воды 19 октября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя осталась без воды 19 октября. В районе 7-й городской больницы произошла авария.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на ГУП РК «Вода Крыма», до 22.00 водоснабжение будет ограничено на улицах: 1-й Конной Армии, 60 Лет Октября, Адалет, Кантар, Аральская, Сенная, Табачная, Аянская, Залесская, Днепровская, Красных Зорь и Дружбы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 19 октября свет отключат на 20 улицах. В столице Республики Крымаремонтируют электросети.

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