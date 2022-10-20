Общество 19 октября 2022 23:07

Погода на 20 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди, воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 октября 2022 года в Крыму и Севастополе