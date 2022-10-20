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Общество19 октября 2022 23:07

Погода на 20 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: нагрянули дожди, воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 октября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В городе счастья пройдет небольшой дождь.

В городе счастья пройдет небольшой дождь.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность, которая действует практически на всей территории полуострова.

- Ожидаются дожди, местами сильные и усиление северо-западного ветра 15-20 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 10...12°.

В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Днем северо-западный ветер 15-20 м/с., тепло до 12…14°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +10…+15°, северо-западный ветер 1-5-15 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Евпатории +10…15°, северо-западный ветер 9-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +10 …+15°, северо-западный ветер 8-15 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +8 …+14°, северо-западный ветер 8-13 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +11…+15, северо-западный ветер 10-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +8…+13°, скорость северо-западного ветра 8-12 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +8 …+13°, скорость северо-западного ветра 9-13 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море всего +15 …+19°.

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