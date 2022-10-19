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Происшествия19 октября 2022 13:51

В Крыму осудили мужчину, обманувшего потенциальных автопопутчиков на 100 тысяч рубелей

Следующие 4 года и 5 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима
Екатерина НАЗАРОВА
Суд в Симферополе вынес приговор 35-летнему жителю Краснодарского края за кражу 100 тысяч рублей у граждан

Суд в Симферополе вынес приговор 35-летнему жителю Краснодарского края за кражу 100 тысяч рублей у граждан

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Симферополе вынес приговор 35-летнему жителю Краснодарского края, обманувшего потенциальных автомобильных попутчиков на 100 тысяч рублей. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Используя вымышленные данные, зарегистрировался на сайте в сети «Интернет», используемом для поиска автомобильных попутчиков, и сообщал желающим не соответствующие сведения о поездках в города Орел, Москва, Санкт-Петербург и Симферополь, - говорится в сообщении.

После того, как мошенник получил деньги, предназначенные на оплату поездок, он перестал выходить на связь. Следующие 4 года и 5 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Крыму появился новый вид мошенничества с рекламой в соцсетях Аферисты предлагают жертве принять участие в розыгрыше призов, который якобы проводит один из крымских банков.

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