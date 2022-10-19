В Севастополе на ближайшую ночь объявлено штормовое предупреждение

Жителей и гостей города просят придерживаться правил безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе в ближайшую ночь ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– Ночью 19 октября и в течение дня 20 октября на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. Прогноз: Переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный ночью 6–11 м/с, днем 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 10–12°C, днем 12–14°С, – говорится в сообщении.

Жителей и гостей города просят придерживаться правил безопасности. При возникновении чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить в МЧС по номеру «101».

Напомним, ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение на 20-21 октября. Ожидаются дожди и усиление ветра.

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