Крымчанка похитила у пенсионеров 2,4 млн рублей

Жительница Крыма предстанет перед судом по обвинению в серии краж у пенсионеров Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Крыма предстанет перед судом по обвинению в серии краж у пенсионеров, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

– Установлено, что обвиняемая с 2016 года по июль 2022 года, выбрав в качестве потенциальных потерпевших пожилых граждан, ходила по многоквартирным домам, звонила в звонок дверей квартир, представлявшись покупателем книг, соседкой, работником социальной службы, – говорится в сообщении.

Под этими предлогами женщина девять раз проникала в квартиры и похищала деньги – от 40 до 920 тысяч рублей. Всего же она украла 2,4 миллиона рублей.

– Один из потерпевших является ветеран Великой Отечественной войны, – отметили в надзорном ведомстве.

Обвиняемая частично возместила ущерб. Уголовное дело рассмотрит Феодосийский городской суд.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50