Очередь на паром со стороны Крыма сократилась до 150 грузовиков

Фото: глава администрации Керчи Святослав Брусаков, t.me/brusakov

В Керчи существенно сократилась очередь из грузовиков, ожидающих парома на материк. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

– В Керчи существенно сократилась очередь большегрузов. На сегодняшний день на стоянке находится порядка 150 транспортных средств. Машин прибывает меньше, – написал он.

На территории бывшего аэропорта для водителей организована полевая кухня.

Ранее сообщалось, что с момента возобновления работы паромной переправы вечером 9 октября по 7:00 19 октября через пролив перевезли почти 6 тысяч транспортных средств.

Напомним, грузовики до 40 тонн могут проехать по Крымскому мосту.

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