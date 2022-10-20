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Общество20 октября 2022 5:38

В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них местным жителям

Также в республике усилят подготовку глав местных администраций и профильных чиновников по гражданской обороне
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Садаклиев/Tg

Фото: Сергей Садаклиев/Tg

В Крыму намерены проверить готовность укрытий и защитных сооружений, после чего обозначить для местных жителей места их размещений. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

- Руководителям поручено проверить готовность укрытий, защитных сооружений к использованию по назначению, - написал Садаклиев в своем telegram-канале.

Напомним, ранее президент РФ подписал указ, согласно которому в приграничных регионах России, в том числе в Крыму, вводится «‎средний уровень реагирования»‎. «Комсомолка» объясняет, что это значит. Позже глава Республики Крым заявил, что комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в Крыму на данный момент не планируется. Дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости.

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