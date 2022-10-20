В Крыму на Керченском полуострове закрывают заповедники до 31 марта 2023 года

На Опуке и Казантипе временно не будут проводить экскурсии. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

В Крыму временно запретили посещать заповедники «Казантипский» и «Опукский», которые расположены на Керченском полуострове.

- В целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственных природных заповедников «Казантипский» и «Опукский» эколого-просветительские маршруты закрываются с 24 октября 2022 по 31 марта 2023 года, - говорится в решении, принятом на заседании научно-технического совета ФГБУ «Заповедный Крым».

По официальной статистике на Опуке в этом сезоне побывало около 27 495 туристов, а на Казантипе – 14 392.

Ранее сообщалось, что ограничений на въезд и выезд из Крыма не будет. Указом президента в Крыму вводится режим среднего уровня реагирования.

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