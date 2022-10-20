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Общество20 октября 2022 6:19

Мобилизованным в Крыму военным передали нескольких сотен пар ботинок

В скором времени будут отправлены также еще бронежилеты, каски и другие необходимые вещи
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Мобилизованным в Крыму военным передали нескольких сотен пар ботинок, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Передали нашим мобилизованным ребятам партию из нескольких сотен пар ботинок. Это не последняя поставка, будут еще бронежилеты, каски и другие необходимые вещи, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал информацию о некачественном обмундировании для мобилизованных.

В то же время Симферополе коммунальщики делают печи-буржуйки для военных. Всего планирует передать российским военным 15 таких печей.

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