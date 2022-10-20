Никаких ограничений на отдых в Крыму не вводилось - Ростуризм

Крым и Краснодарский край не вводили ограничения для туристов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя ситуацию со средним уровнем реагирования в приграничных регионах России.

- На текущий момент никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, - написала Догузова в своем telegram-канале.

Новых ограничений ни для тех, кто уже находится на полуострове, ни для тех, кто только планирует свой отдых, не вводилось.

Ранее сообщалось, что отдыхающим в Крыму детям из Херсонской области продлили каникулы до 3 ноября. Ребята не хотят покидать полуостров.

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