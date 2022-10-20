В Крыму будут судить «сотрудника службы безопасности банка» за кражу 500 тысяч рублей

Мужчина обвиняется в совершении 28 эпизодов преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед судом в Крыму предстанет житель Челябинской области, обокравший граждан на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В течение 2019 года мужчина, представляясь сотрудником службы безопасности банка, сообщал своим жертвам о якобы имеющихся проблемах с безопасностью счета и предлагал перевести деньги на другой. Этот счет, в свою очередь, был оформлен на обвиняемого.

- Полученными деньгами злоумышленник распоряжался по своему усмотрению. Общая сумма незаконно похищенных у 28 потерпевших денежных средств составила более 500 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении 28 эпизодов преступлений. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму появился новый вид мошенничества с рекламой в соцсетях. Аферисты предлагают жертве принять участие в розыгрыше призов, который якобы проводит один из крымских банков.

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