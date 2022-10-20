По железной дороге в Крым вновь начали поставлять цемент

Фото: пресс-служба КЖД

Возобновились поставки цемента в Крым по железной дороге после переключения перевозок с автомобильного транспорта.

- 19 октября в Симферополь прибыли первые 40 вагонов данного строительного материала, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Крымской железной дороги.

С октября 2018 года поставки цемента в Крыму осуществлялись преимущественно грузовыми автомобилями. До открытия прямого автомобильного сообщения через Керченский пролив ж/д перевозки цемента в Крым составляли 400 тысяч тонн в год.

В настоящее время в пути находятся еще 65 вагонов груза, в планах отправить еще 129.

Ранее сообщалось, что в Крым из Херсона начали ходить паромы для вывоза мирных жителей. Они отправляются трижды в день - утром, днем и вечером.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50