Двое жителей Севастополя украли два мангала и сдали их на металлолом

Фото: пресс-служба УМВД по городу Севастополю

В Севастополе задержали двух местных жителей 32 и 38 лет, обокравших частное домовладение и кафе на 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД города-героя.

В первом случае мужчины унесли с собой микроволновую печь, электроинструменты и два мангала общей стоимостью 30 тысяч рублей, во втором - продукты питания и алкоголь на 100 тысяч рублей.

- Задержанные признались в совершении преступлений и рассказали, что из всего украденного успели сбыть только мангалы на металлолом, - говорится в сообщении.

Все остальное было возвращено владельцам. Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое мужчин украли из магазина в Симферополе полтора килограмма красной икры.

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