В Крыму 20 октября выявили 52 случая новой коронавирусной инфекции

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 52 случая новой коронавирусной инфекции, 208 507 - с начала пандемии. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 159 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 67 человек, выздоровевших за весь период - 201 027, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе зафиксирован одни смертельный случай от коронавируса.

Минздрав РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 95 463. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 6 человек. Выписаны 9 пациентов. На данный момент в больницах находятся 79 пациентов, из них 74 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие 24 часа в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 81 года.

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