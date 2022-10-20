В Симферополе изменена схема движения автобусного маршрута №81

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В столице Крыма с 20 октября изменилась схема движения автобусного маршрута №81. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

– С 20 октября 2022 года будет изменена схема движения муниципального автобусного маршрута №81 «ул. Титова (детская больница) - Железнодорожная больница» с заездом в новый микрорайон «Крымская роза» (ул. Никанорова, детский сад №23 «Кораблик»), – говорится в сообщении.

Стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Симферополе по маршруту «Белое-5 - Центральный рынок» запущен дополнительный рейс. Такое решение приняли по просьбам местных жителей, которые жаловались на то, что по утрам сложно выехать в город.

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