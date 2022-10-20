Крымские волонтеры помогают детям из Херсонской и Запорожской областей, отдыхающим в санаториях полуострова

Первую партию вещей волонтеры уже передали ребятам. Фото: "Добро мира - Волонтеры Крыма"\VK

Крымские волонтеры помогают ребятам из Херсонской и Запорожской области, которые сейчас отдыхают в санаториях полуострова. Как ранее сообщали в пресс-службе администрации Херсонской области, в детских оздоровительных учреждениях разместили 1650 детей из новых регионов страны.

К помощи детишкам подключилась и крымская благотворительная организация «Добро мира - Волонтеры Крыма». Учредитель фонда Наталья Мартынец рассказала «КП-Крым», что юным херсонцам и запорожцам оказывают помощь волонтеры.

- Детей, которые находятся в лагерях, мы полностью обеспечили одеждой. Сейчас ведем сбор средств личной гигиены, спортивного инвентаря, - отметила Наталья Мартынец.

Как подчеркнула учредитель благотворительной организации, фонд не перестает оказывать помощь всем нуждающимся. За вещами и другой гуманитаркой могут обратиться все желающие жители новых регионов страны.

Первую партию вещей уже передали 16 октября, однако, ребятам все еще необходимы вещи - новые или в идеальном состоянии. Для девочек и мальчиков 6-17 лет требуются кофты, толстовки, свитера, куртки, футболки, спортивные штаны, брюки/ джинсы, тапки, шлепки для душа, кроссовки, ботинки, шапки, носки, нижнее белье.

Передать можно в Симферополе по адресу 60 лет октября 13/64 ГАУ «Ресурсный центр» с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Также можно обратиться по телефону +79787358058.