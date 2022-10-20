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Общество20 октября 2022 10:00

Аксенов допустил возможность изменения правил въезда и выезда из Крыма

Решение будут принимать исходя из складывающейся ситуации
Дмитрий Коренев
Правила въезда в Крым и выезда с полуострова в случае необходимости могут измениться

Правила въезда в Крым и выезда с полуострова в случае необходимости могут измениться

Фото: Юлия МАРКИНА

Правила въезда в Крым и выезда с полуострова в случае необходимости могут измениться. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

– Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, решения будут приняты в кратчайший срок, – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов подчеркнул, что решение будет приниматься исходя из складывающейся ситуации.

Напомним, 19 октября на территории восьми субъектов, в том числе в Крыму, ввели средний уровень реагирования. Комендантского часа и ограничений на въезд и выезд с полуострова на данный момент не планируется, однако на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, связи и коммуникаций вводится контроль. Около 45 объектов дополнительно возьмут под охрану.

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